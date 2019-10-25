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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.10.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Denizlispor'da G.Birliği maçına prim! Rodallega deplasmana gitmiyor...

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Denizlispor'da G.Birliği maçına prim! Rodallega deplasmana gitmiyor...

Süper Lig’de son olarak evinde Fenerbahçe’ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 karşılaşmaya çıkaran Yukatel Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi iddialı...

Yönetimin, Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadelenin kazanılması halinde oyunculara 30’ar bin TL prim sözü verdiği, beraberlik halinde de takıma 15’şer bin TL dağıtacağı açıklandı.

Gençlerbirliği’ni mutlaka yeneceklerini ifade eden Başkan Ali Çetin, "Çıkışa geçeceğiz. Artık kazanma zamanı geldi. Talihsiz haftalar yaşadık. Puanlar alabileceğimiz maçları kaybettik. Kayıpları Gençlerbirliği’ni yenerek telafi edeceğiz" dedi.

PFDK cezayı açıkladı Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından...
PFDK cezayı açıkladı! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından...

ÇETİN’E 21 GÜN CEZA, RODALLEGA DEPLASMANA GİTMİYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor Başkanı Ali Çetin’e, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar üzerine hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.

Buna göre Başkan Ali Çetin, kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından medyaya yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası aldı.

Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, Ankara’ya götürülmeyecek.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Rodallega’nın yokluğunda santrforda Fenerbahçe maçında olduğu gibi Oscar Estupinan’a şans verecek.

Denizlispor Teknik direktör Mehmet Özdilek, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu...

"İyi bir takımız"Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Gençlerbirliği'ne konuk olacakları maçın hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Denizlisporda G.Birliği maçına prim Rodallega deplasmana gitmiyor...

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