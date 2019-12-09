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Futbol
İHA
09.12.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Denizlispor’da futbolculara 2 gün izin verildi

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Denizlispor’da futbolculara 2 gün izin verildi

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk ederek sahadan 1-1’lik sonuç ve bir puanla ayrılan Denizlispor’da teknik heyet tarafından futbolculara 2 gün izin verildi.

Bugün ve yarın izin yapacak olan yeşil siyahlı ekip, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına 11 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Takımda kart cezalısı olduğu için Başakşehir maçında forma giyemeyen Zakarya Bergdich’in cezası sona ererken, bu maçta dördüncü sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü. Sackey Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehir maç kadrosunda yer almayan Kibong Mbamba bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tedavisi devam eden Sapunaru’nun ise Çarşamba günü yapılacak kontrollerden sonra takımla çalışmalara başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

Yukatel Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir
Yukatel Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir

Denizlispor’da futbolculara 2 gün izin verildi

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