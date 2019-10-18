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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.10.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Rodallega'nın yerine Estupinan...

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Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Rodallega'nın yerine Estupinan...

Süper Lig’in 8’inci haftasında Yukatel Denizlispor’un pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edeceği mücadele öncesi kentte bu maçın heyecanı yaşanıyor.

En son 2009-2010 sezonunun açılış haftasında ağırladığı sarı-lacivertlileri 10 yıldan uzun süre sonra konuk edecek Denizlispor’da taraftarlar, 100 ile 400 TL arasında değişen fiyatlarda satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, İstiklal Marşı okunurken hep beraber asker selamı vererek kahraman Mehmetçiklerimize destek olmayı planlıyor.

RODALLEGA'NIN YERİNE ESTUPINAN!

Ligde 5 maçtır kazanamayan, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk maçta Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi yenerek çıkışa geçmeyi hedefleyen Denizlispor’da sakatlığı süren Rodallega’nın yerine ileri uçta Estupinan forma giyecek.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Fenerbahçe’yi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Yeni teknik patronumuz Mehmet Özdilek yönetiminde Fenerbahçe karşısında iyi bir netice almayı hedefliyoruz. Futbolcularımız taraftarlarımızın önünde sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacak" dedi.

Rodallega'nın Trabzonspor günlerinden... Minik taraftara jest!

Denizlisporda Fenerbahçe hazırlıkları Rodalleganın yerine Estupinan...

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