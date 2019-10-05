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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.10.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Denizlispor'da farklı yenilginin üzüntüsü yaşanıyor

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Denizlispor'da farklı yenilginin üzüntüsü yaşanıyor

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 5-1'lik Yeni Malatyaspor mağlubiyetini değerlendirdi.

Süper Lig'de ilk 2 haftayı 6 puanla kapatıp sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, istikrarını sürdüremedi.

Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan yeşil-siyahlılar, son 5 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde ederek düşüşünü sürdürdü. En son 2015-2016 sezonunda 1'inci Lig'deyken Gaziantep FK'dan 5 gol yiyen Denizlispor, Malatya'da dağmadağın oldu. Müsabaka bitiminde büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Yücel İldiz, "Rakibe karşı gereken tepkiyi gösteremedik" diye konuştu. 

"TEPKİ VEREMEDİK"

Oyunun kırılma anının 28'inci dakikada penaltıdan yedikleri gol olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Yeni Malatyaspor maça etkili başladı. Biz ise tedbirli olduk. Penaltı golü ve ardından kendi hatamızdan kaynaklanan ikinci gol bizi demoralize etti. İkinci yarı oyuna ortak olmayı amaçladık. Skor 3-0 olunca oyundan tamamen düştük. Beni en çok üzen şey tepki veremememiz oldu. Özellikle son 20-25 dakika hiç böyle bir dağınık görüntü vermemiştik. Ne olursa olsun bu şekilde oynamamalıydık" ifadelerini kullandı. 

"MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK" 

Milli maç arasının kendileri için çok önemli olacağını sözlerine ekleyen Yücel İldiz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu süreçte tüm tedbirleri alacağız. Gereken dersleri çıkaracağız. Ligin yeni takımıyız, belli bir kadromuz var bu kadro ciddi bir kadro. Allah'tan milli maç arası geldi. Bundan sonraki haftalarda hiçbir şekilde böyle bir perfrmans sergilememeliyiz. Yoksa maçın içinde bir sürü tartışılacak karar var ama biz yine de gerekenleri yapamadık."

Denizlispor, milli aranın ardından evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 

Denizlisporda farklı yenilginin üzüntüsü yaşanıyor

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