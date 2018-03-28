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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
28.03.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

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Denizlispor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı.

Yeşil-siyahlı ekip, pas ve şut çalışmasının ardından idmanı tamamladı.


Teknik direktör Tekke, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir maça çıkacaklarını ve rakiplerini yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ligin bitmesine az zaman kaldığını hatırlatan Tekke, "Takımımız her şeye rağmen kazanmak için sahaya çıkacak. Rakibimiz üst sıralarda bulunma avantajını kullanacaktır. Bizde ne olursa olsun bu maçtan 3 puanı alarak rahatlamak istiyoruz. Denizlispor gibi bir markayı alt sıralardan kurtarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarları pazar günkü maça davet eden Tekke, desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Yeşil-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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