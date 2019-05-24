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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.05.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Aissati şoku!

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Denizlispor'da Aissati şoku!

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da İsmail Aissati şoku yaşanıyor.

Dış transferde nokta atışı yapmak isteyen Denizlispor'un sözleşmeleri biten oyuncularıyla da bire bir masaya oturmaya başladığı vurgulandı.

Mevcut kadrosunda mukaveleleri süren sadece 7 futbolcusu kalan yeşil-siyahlıların İsmail Aissati ile anlaşamadığı kaydedildi. Fas asıllı Hollandalı on numaranın Süper Lig için Denizlispor yönetiminden yıllık 500 bin Euro istediği öğrenildi. Takımın en istikrarlı futbolcularından olan Aissati'ye yurt içi ve dışından birçok teklifin geldiği ileri sürüldü. Ali Çetin'in önümüzdeki günlerde Aissati ile bir kez daha görüşeceği açıklandı.

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Bu arada teknik direktör Yücel İldiz'le yeni sezonda da devam etme kararı alan Abalı Denizlispor transferde harekata başladı.

İldiz, iç ve dış transferde listesini başkan Ali Çetin'e sundu. Süper Lig'de güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen ve transfere 70 milyon TL bütçe ayıran Ege ekibinin, Ankaragücü'nden golcü Dever Orgill, Almanya'nın Berliner AK takımından ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha Okan Kurt'la ilgilendiği ifade edildi. İldiz'in bu 3 oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği belirtildi.

"Süper Lig'de hedefimiz ilk 5"Süper Lig'in yeni takımı Abalı Denizlispor'un Başkanı Ali Çetin, şampiyonluk sezonunu ve yeni sezonda Süper Lig hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
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Denizlisporda Aissati şoku

 

 

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