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Futbol
DHA
14.12.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Denizlispor’da 4 yıldız eski takımlarına rakip! Rodallega, Olcay, Yumlu, Yavru...

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Denizlispor’da 4 yıldız eski takımlarına rakip! Rodallega, Olcay, Yumlu, Yavru...

Süper Lig’de zorlu Trabzonspor deplasmanına bilenen son haftaların formda ekibi Yukatel Denizlispor’da 4 futbolcu eski takımlarına rakip olacak.

Denizlispor kadrosunda ilk 11’in değişilmezleri arasına giren Rodallega, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu ve Zeki, kariyerlerinde daha önce Trabzonspor’un başarısı için ter döktü.

Kolombiyalı golcü Rodallega ve Olcay, sezon başında bordo-mavili ekipten Denizli’ye transfer oldu. Akhisarspor’dan alınan Mustafa ve Zeki de bu kulüpten önce Karadeniz temsilcisinde uzun yıllar görev yaptı.

Büyük umutlarla transfer edilip Denizlispor formasıyla yalnız 2 golü bulunan, 4 Ekim’deki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından beri 2 aydır suskun kalan Rodallega, gol orucunu eski takımına karşı bozmaya çalışacak.

Denizlispor’da 4 yıldız eski takımlarına rakip Rodallega, Olcay, Yumlu, Yavru...

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