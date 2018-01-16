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Denizlispor’da 3 transfer daha yolda

FIFA’dan eski futbolcusu Dimov’a olan borcu nedeniyle aldığı 2 dönem transfer yasağının bitmesi ve kesinleşmiş eski futbolcu alacaklarını temizlemesiyle devre arasında kadrosunu takviye yapmaya başlayan Denizlispor, en az 3 isim daha alacak.

DHA
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TFF 1’inci Lig’de ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra kadrosunu Süper Lig ekipleri Kayserispor’dan Canberk, Konyaspor’dan Eze, Osmanlıspor’dan Hasan Kılıç ve Akhisarspor’dan Alperen’le takviye eden Denizlispor’da teknik direktör Reha Erginer, transferin süreceğini söyledi. Devre arasında 10 futbolcuyla vedalaşan yeşil-siyahlılarda Erginer, "Yönetim transfer konusunda canla başla çalışıyor. 4 transfere daha ihtiyacımız var. Bunlardan 3’ünü bitiririz, 1 transferi de takımın durumuna göre düşünebiliriz. Bir kaç gün içinde transferler çalışmalarımız yüzde 90 biter" dedi.

İlk devrede istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını ifade eden teknik direktör Erginer, "Kötü bir ilk devre geçirdik. İkinci yarı için iyi bir hazırlık döneminden geçtik. Amacımız taraftarlarımıza daha farklı bir Denizlispor izletmek. Bulunduğumuz yerden kurtulup üst sıralara çıkmak istiyoruz. Lige Adanaspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"diye konuştu. Antalya kampının ardından tesislerinde yeniden antrenmanlara başlayan Denizlispor’da ligde cumartesi günü saat 13.00’te iç sahada oynanması gereken Adanaspor maçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli programı nedeniyle pazartesi saat 18.00’e ertelendi. Yönetim ise maçın pazartesi yerine pazar gününe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) itirazda bulundu.




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