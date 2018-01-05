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Denizlispor'da 2 müjde birden!

TFF 1’inci Lig takımlarından Denizlispor’un ara transferde dün kesin olarak anlaştığı Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze, bugün Antalya kampına katılacak.

Hürriyet Haber
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Yeşil-siyahlıların, Osmanlısporlu futbolcu Hasan Kılıç transferinde de sona geldiği öğrenildi. Atiker Konyasopr’dan kiralanan 25 yaşındaki Eze, bu sezon 7 lig, 2, kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı.

Denizlispor, uzun süredir peşinde olduğu Osmanlısporlu Hasan Kılıç ileprensipte anlaştı.Yönetimin futbolcu ile her konuda anlaştığı, kulübü ile küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Hasan, ilk yarıda 4 maçta oynadı. Denizlispor futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Antalya kampına katılması bekleniyor.

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