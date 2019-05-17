Denizlispor'a yeni isim sponsoru

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, kulüp yönetim kurulu üyeleri ile Şemikler Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da toptan cep telefonu ticareti yapan firmanın sahibi Yusuf Karataş'la gerçekleştirdikleri görüşme sonucu sponsorluk anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Bu yıl sponsorluk konusunda geç kalmamak için erken davrandıklarını dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"Bu sene o sene, o sene de bu sene olsun' dedik. Sözleşmenin içeriği 5 yıllık. Her yıl 1 milyon avro ve ödemesi de peşin olmak şartıyla sponsorluk anlaşmasına vardık. Sözleşmenin içeriğinde isim hakkı, göğüs sponsorluğu, canlı yayınlarda arka fon, otobüsteki yazımız, şortumuz, kolun da biri olmak şartıyla Yukatel olduk. Hayırlı uğurlu olsun. İyi bir anlaşma olduğunu, Türkiye şartlarında bu paranın azımsanmayacak bir miktar olduğunu düşünüyoruz. Artık 5 yıl boyunca bu sene sponsor kim olacak düşüncemiz yok. Her yıl yenilenmek şartıyla 5 yıllık bir anlaşma yaptık. Kendilerine teşekkür ediyorum."



"Denizli bize sahip çıktı"



Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Ali Çetin, Avrupa kupalarında oynarlarsa Yusuf Bey'in sözünün olduğunu dile getirerek, "Kendisi, Avrupa kupalarında oynarsak 500 bin avro daha ekstra bize para yardımında bulunacak." diye konuştu.

Denizli iş dünyasının kendilerine sahip çıktığını vurgulayan Çetin, "Denizli bize sahip çıktı. Şimdi Avrupa'da yaşayan, Denizlispor'a gönül vermiş kardeşlerimiz de bize sahip çıkıyor. Herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yukatel'in sahibi Yusuf Karataş da "Madem 'o sene bu sene', biz de bu senede varız. Denizlispor'u artık Yukatel Denizlispor yaparak Avrupalı yapmaya niyetlendik ve artık Avrupalı olarak görüyoruz. Umarım Denizlispor, sportif faaliyetlerinde de sahada da başarısıyla Avrupalı olur ve Avrupa'da futbol oynar." dedi.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.



"3 yıl kongre yok"



Toplantıda "Denizlispor'a yeni bir yönetim gerektiği yönündeki" açıklamalara ilişkin Çetin, şunları söyledi:

"Purosunu yakıp da oturup gerile gerile maç seyredecek, hiç çalışmayacak insanlardan oluşacak yönetim devrini Denizlispor kapattı. Bizim ilk hedefimiz, Süper Lig'de ilk 5 ve biz Avrupa kupalarına gideceğiz. Bize 8 ayda yaptığımız gibi ekip lazım. Bu 14 kişilik yönetim, tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş ve hepsinin şirketi olan insanlar. Puro içip orada seyretmek isteyenlere tribünde yer ayırdık zaten, çok güzel yerler yapıyoruz. Hatta yetiştirebilirsek locaları yapacağız. Biz onları orada misafir ederiz. Biz 3 yıllık için geldik, Denizlispor'da 3 yıl kongre olmayacak dedik. 3 yıl bu kulüpte kongre yok."

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