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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.05.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Denizlispor'a yeni isim sponsoru

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Denizlispor'a yeni isim sponsoru

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Abalı Denizlispor, yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla ismi "Yukatel Denizlispor" olacak.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, kulüp yönetim kurulu üyeleri ile Şemikler Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da toptan cep telefonu ticareti yapan firmanın sahibi Yusuf Karataş'la gerçekleştirdikleri görüşme sonucu sponsorluk anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Bu yıl sponsorluk konusunda geç kalmamak için erken davrandıklarını dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"Bu sene o sene, o sene de bu sene olsun' dedik. Sözleşmenin içeriği 5 yıllık. Her yıl 1 milyon avro ve ödemesi de peşin olmak şartıyla sponsorluk anlaşmasına vardık. Sözleşmenin içeriğinde isim hakkı, göğüs sponsorluğu, canlı yayınlarda arka fon, otobüsteki yazımız, şortumuz, kolun da biri olmak şartıyla Yukatel olduk. Hayırlı uğurlu olsun. İyi bir anlaşma olduğunu, Türkiye şartlarında bu paranın azımsanmayacak bir miktar olduğunu düşünüyoruz. Artık 5 yıl boyunca bu sene sponsor kim olacak düşüncemiz yok. Her yıl yenilenmek şartıyla 5 yıllık bir anlaşma yaptık. Kendilerine teşekkür ediyorum."

"Denizli bize sahip çıktı"

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Ali Çetin, Avrupa kupalarında oynarlarsa Yusuf Bey'in sözünün olduğunu dile getirerek, "Kendisi, Avrupa kupalarında oynarsak 500 bin avro daha ekstra bize para yardımında bulunacak." diye konuştu.

Denizli iş dünyasının kendilerine sahip çıktığını vurgulayan Çetin, "Denizli bize sahip çıktı. Şimdi Avrupa'da yaşayan, Denizlispor'a gönül vermiş kardeşlerimiz de bize sahip çıkıyor. Herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yukatel'in sahibi Yusuf Karataş da "Madem 'o sene bu sene', biz de bu senede varız. Denizlispor'u artık Yukatel Denizlispor yaparak Avrupalı yapmaya niyetlendik ve artık Avrupalı olarak görüyoruz. Umarım Denizlispor, sportif faaliyetlerinde de sahada da başarısıyla Avrupalı olur ve Avrupa'da futbol oynar." dedi.

Denizlispora yeni isim sponsoru

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

"3 yıl kongre yok"

Toplantıda "Denizlispor'a yeni bir yönetim gerektiği yönündeki" açıklamalara ilişkin Çetin, şunları söyledi:

"Purosunu yakıp da oturup gerile gerile maç seyredecek, hiç çalışmayacak insanlardan oluşacak yönetim devrini Denizlispor kapattı. Bizim ilk hedefimiz, Süper Lig'de ilk 5 ve biz Avrupa kupalarına gideceğiz. Bize 8 ayda yaptığımız gibi ekip lazım. Bu 14 kişilik yönetim, tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş ve hepsinin şirketi olan insanlar. Puro içip orada seyretmek isteyenlere tribünde yer ayırdık zaten, çok güzel yerler yapıyoruz. Hatta yetiştirebilirsek locaları yapacağız. Biz onları orada misafir ederiz. Biz 3 yıllık için geldik, Denizlispor'da 3 yıl kongre olmayacak dedik. 3 yıl bu kulüpte kongre yok." 

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