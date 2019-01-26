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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.01.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Denizlispor'a sponsor müjdesi

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Denizlispor'a sponsor müjdesi

Denizlispor'a, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sponsorluk desteği geldi.

Spor Toto 1'inci Lig'den emin adımlarla Süper Lig'e doğru ilerleyen Denizlispor'a, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sponsorluk desteği geldi.

Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ ile Denizlispor arasında 400 bin TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde belediyenin taşeron firması BELTAŞ, 4 hafta süresince Denizlispor'un forma göğüs sponsorluğunu üstlenecek. Anlaşmanın imza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Denizli Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla katıldı.

Denizlispor Başkanı Çetin, törende tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu hatırlatarak, "İnandığımız bu yolda Denizlispor'un en büyük destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın destekleri sürüyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşma Adana Demirspor maçı öncesi de büyük moral oldu" dedi.

Mehmet Teke ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla BELTAŞ olarak Denizlispor ile 400 bin TL'lik sponsorluk anlaşması imzaladıklarını ifade ederek, belediyenin şehrin takımına sahip çıkmaya devam ettiğini bildirdi.

OSMAN ZOLAN: "O SENE BU SENE"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu sezonun Denizlispor için şampiyonluk sezonu olacağını söyledi. Zolan, "Denizlispor'u her zaman markamız bildik ve elimizden geldiğince destek olduk, destek olunmasına da katkı sağladık. Takımımızın başarıları arttıkça şehrimizin de heyecanı arttı. Çok güzel bir ivme yakalandı. İnşallah bu başarı serisi şampiyonluğu da getirecektir" açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor karşılaşmasında Denizlispor'a başarılar dileyen Zolan, "Bizler de yine tribünde yerimizi alıp takımımızı var gücümüzle destekleyeceğiz. İnşallah o sene bu sene olacak" diye konuştu.

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