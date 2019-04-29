Denizlispor’a iç saha darbesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor’a iç saha darbesi
GeriFutbol Denizlispor’a iç saha darbesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
29.04.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Denizlispor’a iç saha darbesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor’a iç saha darbesi

Spor Toto 1’inci Lig’de Süper Lig’i hedefleyen Abalı Denizlispor evinde Balıkesirspor Baltok’la golsüz berabere kalarak bitime 3 hafta kala büyük fırsatı kaçırdı.

Sahasında son 5 maçını kazanamayan yeşil-siyahlılar ev sahibi avantajını çok kötü kullandı. Son olarak 10 Şubat 2019’da Atatürk Stadı’nda Altınordu’yu tek golle geçen Denizlispor, ardından Osmanlıspor’a 2-0 yenilip, Ümraniyespor, Boluspor ve Balıkesirspor’la 0-0, Altay’la da 3-3 berabere kalıp zirve yarışında 11 puan kaybetti. Sahasında son 2 maçtır gol dahi atamayan Ege ekibi, evindeki kayıpları sürekli deplasmanlarda telafi etmek zorunda kaldı. Gurbette bambaşka bir performans ortaya koyan Denizlispor son 4 dış saha maçını kazanıp filelere 12 gol bıraktı.

Bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Hatayspor’un 5 puan önünde 2’nci sıradaki yerini koruyan Denizlispor’da teknik direktör Yücel İldiz, kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Özellikle iç sahada alınan kötü sonuçların ardından Süper Lig’e çıkma durumlarının biraz geciktiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Balıkesirspor’u yenseydik Süper Lig kapısından içeri girebilecektik. Oyuna tedirgin başladık. Rakip de önde baskı kurmaya çalıştı. İlk 15 dakikada Balıkesirspor 2 şut çekti. İlk yarının son 25 dakikada ise toparlandık. İkinci devrede de golü aradık. Maalesef karşılaşma berabere bitti. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde tüm olanaklarımızı kullanıyoruz. Hatayspor’la aramızda 5 puan fark var. Avantajlıyız ve bunu koruyacağız" dedi. Denizlispor kalan 3 haftada lider Gençlerbirliği (D), küme düşen Karabükspor, sonrasında da İstanbulspor’la (D) karşı karşıya gelecek.






  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Denizlispor’A iç saha darbesi

Alanyasporlu futbolcu Sural’ın son görüntüsü!

Premier Lig'de yarış devam ediyor

Göztepe 55 gün sonra ateşten çıktı