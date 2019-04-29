Denizlispor’a iç saha darbesi
Spor Toto 1’inci Lig’de Süper Lig’i hedefleyen Abalı Denizlispor evinde Balıkesirspor Baltok’la golsüz berabere kalarak bitime 3 hafta kala büyük fırsatı kaçırdı.
Sahasında son 5 maçını kazanamayan yeşil-siyahlılar ev sahibi avantajını çok kötü kullandı. Son olarak 10 Şubat 2019’da Atatürk Stadı’nda Altınordu’yu tek golle geçen Denizlispor, ardından Osmanlıspor’a 2-0 yenilip, Ümraniyespor, Boluspor ve Balıkesirspor’la 0-0, Altay’la da 3-3 berabere kalıp zirve yarışında 11 puan kaybetti. Sahasında son 2 maçtır gol dahi atamayan Ege ekibi, evindeki kayıpları sürekli deplasmanlarda telafi etmek zorunda kaldı. Gurbette bambaşka bir performans ortaya koyan Denizlispor son 4 dış saha maçını kazanıp filelere 12 gol bıraktı.
Bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Hatayspor’un 5 puan önünde 2’nci sıradaki yerini koruyan Denizlispor’da teknik direktör Yücel İldiz, kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Özellikle iç sahada alınan kötü sonuçların ardından Süper Lig’e çıkma durumlarının biraz geciktiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Balıkesirspor’u yenseydik Süper Lig kapısından içeri girebilecektik. Oyuna tedirgin başladık. Rakip de önde baskı kurmaya çalıştı. İlk 15 dakikada Balıkesirspor 2 şut çekti. İlk yarının son 25 dakikada ise toparlandık. İkinci devrede de golü aradık. Maalesef karşılaşma berabere bitti. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde tüm olanaklarımızı kullanıyoruz. Hatayspor’la aramızda 5 puan fark var. Avantajlıyız ve bunu koruyacağız" dedi. Denizlispor kalan 3 haftada lider Gençlerbirliği (D), küme düşen Karabükspor, sonrasında da İstanbulspor’la (D) karşı karşıya gelecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle