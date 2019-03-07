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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.03.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Denizlispor’a haciz! Banka hesapları...

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Denizlispor’a haciz! Banka hesapları...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor’a eski başkanlardan Mehmet Özsoy'un 2014 yılında bir restorana verdiği 12 bin TL'lik senet yüzünden haciz geldi. Kulübün banka hesapları bloke edildi.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lig lideri Abalı Denizlispor, mali durumunu düzeltmeye çalışırken hacizle karşılaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, eski başkanlardan Mehmet Özsoy'un 2014 yılında 12 bin TL'lik senet verdiği bir restoranın, alacağını tahsil edemediğini gerekçe göstererek avukatı aracılığıyla kulübün banka hesaplarına haciz işlemi başlattığı bildirildi.

Açıklamada, 12 bin TL'lik senet ve faizleri nedeniyle 19 bin TL'lik haciz işlemi uygulanarak, banka hesaplarının bloke edildiği ifade edildi. 

“Banka hesapları işlem yapılamaz hale geldi” 

Haciz nedeniyle banka hesaplarının işlem yapılamaz hale geldiğini belirten Başkan Ali Çetin, "Tüm şehrin seferberlik ilan edip bağış kampanyaları ile kulübümüze destek olmaya çalıştığı bu dönemde bu tür haciz işlemleri bizleri derinden üzmektedir. İsimler gelip geçicidir. Aslolan Denizlispor'dur. Kimse Denizlispor'a bu şekilde zarar veremez. Elimizden geleni yapacağız ve bu sıkıntıları aşıp süper lige çıkacağız" dedi.

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