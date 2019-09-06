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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Denizlispor yenilgiyi unuttu! Son 14 resmi maçta...

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Denizlispor yenilgiyi unuttu! Son 14 resmi maçta...

Süper Lig’de ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor’u 2-0 yenip Göztepe ile golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor adeta mağlubiyeti unuttu.

Geçen sezon şampiyon olduğu 1. Lig’de son 11 maçı kaybetmeyen yeşil-siyahlılar başarılı performansını 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de de sürdürdü.

Son olarak 24 Şubat 2019’da evinde Osmanlıspor’a boyun eğen Denizlispor, 14 resmi maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Milli aranın ardından evinde Konyaspor’la karşı karşıya gelecek Ege ekibinde Başkan Ali Çetin, yenilmezlik unvanlarını korumak istediklerini söyledi.

BAŞKAN ÇETİN ÇOK MUTLU

Kentte oluşan sinerji ve birlikteliğin başarıyı getirdiğini anlatan Çetin, "Geçen sene yönetim, futbolcu ve teknik heyet adeta aile gibi oldu. Taraftarımız da bu ailenin en önemli parçası durumunda. Bu sene de aynı samimiyet ve inançla yola devam ediyoruz. Takım eğer böyle giderse belki de bir rekora imza atabiliriz. Her şeyin yanı sıra mütevazi bir kulüp olmamız da bu başarıya bir etken oldu. Her kulüp bu unvanını sürdürmek ister ama bunun da bir sonu olacak. Her takım gibi biz de mağlup olacağız. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıp çizgimizi bozmamaya çalışacağız" diye konuştu.

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Denizlispor yenilgiyi unuttu Son 14 resmi maçta...

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