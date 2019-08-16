Denizlispor ve Galatasaray, Süper Lig'e hazır mı? Analiz, değerlendirme...
2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, bu akşam oynanacak olan "Denizlispor-Galatasaray" maçıyla başlıyor! Misli.com'dan Serkan Çalışır, sizler için bu iki takımı değerlendirdi...
Tam 9 yıl önce Denizlispor, Süper Lig’e veda etmişti; geçtiğimiz sezon verdikleri müthiş emekten sonra 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig’e geri döndüler. Lige yükselen 3 ekip içerisinde kadro yapısı olarak en hazır takım konumundalar.
Geçen sezon 67 golle alt ligin en fazla gol atan takımı oldular. Bu performansta pay sahibi olan isimlerden Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Recep Niyaz takımda kalırken, Ziya Alkurt ve Lanre Kehinde ise takımdan ayrıldılar; ancak yerleri de çok iyi bir şekilde dolduruldu.
Öyle ki hücum hattına Hugo Rodallega ve Oscar Estupinan alınırken, kanatlara da Hadi Sacko ve Sedat Şahintürk transferleri yapıldı. Merkez orta saha olarak da Palermo’dan Radoslaw Murawski hamlesi geldi. Sol beke Bergdich monte edildi, geçen sezon Süper Lig’de görev yapan Sapunaru, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes ve Zeki Yavru transfer edildi. Ismail Aissati’den yine hücum anlamında önemli performanslar bekleniyor. Uzun ve zorlu lig maratonu düşünüldüğünde stoper ve sol beke birer tane daha oyuncu alınırsa daha iyi olacaktır.
Kalede tecrübeli Stachowiak’ın yanına bir başka tecrübeli kaleci Tolgahan Acar’ı getirdiler. Şu anda orada da iyi gözüküyorlar. Kadroya genel olarak bakıldığında, takımı Süper Lig’e çıkaran tecrübeli antrenör Yücel İldiz’in Denizlispor'u rahatlıkla Süper Lig’de tutabileceği görülüyor, hatta savunmada sıkıntı yaşamazlarsa sezonu ilk 10’da bitirmeleri bile muhtemel...
Rakamlarla geçen sezon:
- Ligde normal sezonda en fazla gol atan ekip (67 gol)
- Ligde attıkları 67 golün %45’ini her iki yarının son 15 dakikasında attılar
- Ligde iç sahada oynadıkları 17 maçın 12’sinde ilk yarıda eşitlik bozulmadı
- Ligde iç sahada oynadıkları maçları en fazla KG YOK biten iki ekipten biri (12 maç)
2018/19 sezonunda ligin ilk yarısında beklenmedik puan kayıpları yapan Galatasaray, kış arasına zirvenin 6 puan gerisinde 5. sırada girmesine rağmen sezonun ikinci yarısında gösterdiği müthiş performansıyla üst üste 2. toplamda ise 22. kez şampiyonluk ipini göğüslerken, aynı zamanda Türkiye Kupas'ını da müzesine götürmesini bildi. Her ne kadar Avrupa arenasında istenilen başarı gelmese de çifte kupayla taraftarları mest ettiler.
Üç kulvarda yarışacağı zorlu sezon öncesinde her yaz olduğu gibi oldukça hareketli bir transfer dönemi yaşadılar. Geçen sezon 16 gol & 6 asistlik performansıyla hücum hattının en önemli isimlerinin başında gelen Henry Onyekuru'nun yerini Ryan Babel ve Adem Büyük ile doldurdular. Kiralık sözleşmesi biten Luyindama’nın Standart Liege’den bonservisi alınırken Semih Kaya ve Badou Ndiaye de kulüplerine döndüler. Sinan Gümüş ise Genoa’nın yolunu tuttu.
Savunmaya ezeli rakip Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı takviyesi yapılırken, yine Süper Lig’in havasını solumuş olan Jimmy Durmaz da bu sezon sarı kırmızılı formayı terletecek. 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ise rotasyona katkı vermesi için alındı.
Hiç şüphesiz mevcut kadro yapısı ve gelen oyuncuları da bir arada değerlendirdiğimizde Galatasaray’ın her sezon olduğu gibi yine şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak göze çarptığı aşikâr. Bununla birlikte Galatasaray’ın en büyük artısı yine tecrübeli antrenör Fatih Terim olacaktır.
Rakamlarla geçen sezon:
- Beşiktaş ile birlikte geçen sezon en çok gol atan takım (72 gol)
- İç sahada sezonu namağlup bitiren tek takım (13 Galibiyet, 4 Beraberlik)
- İç sahada en çok gol atan takım (47 gol)
- Maç başına rakipleri en fazla sarı kart gören takım (2,9)
- Ligde penaltıdan en fazla gol atan ekip (8 gol)
- Maçları en hızlı 2.5 GOL ÜST'üne giden 4 takımdan biri (ortalama 55 dakika)
- Ligde 46. – 60. dakikalar arasında en fazla gol atan ekip (17 gol)
- Ligde ilk 15 dakikalık periyotta en az gol atan 5 ekipten biri (3 gol)
- Ligde 46. – 60. dakikalar arasında en az gol yiyen ekip (1 gol)
- 19 maçta ilk golü atan taraf olurken, 14 maçta rakipler ilk golü atan oldu
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