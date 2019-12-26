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Futbol
DHA
26.12.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde | Transfer haberleri

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Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde | Transfer haberleri

Süper Lig'in 16. haftasında evinde 5-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmaları başladı.

İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan yeşil-siyahlıların Beşiktaşlı Tyler Boyd'u gündemine aldığı öğrenildi. Geçen yıl MKE Ankaragücü'nde oynayıp sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak düzenli forma şansı bulamayan Amerikalı futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi.

Her iki kanatta ve forvette görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun da istikrarlı olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in Boyd'a onay verdiği ve yönetimin Beşiktaş'la görüşmelere başladığı öğrenildi.

Tyler Boyd bu sezon Beşiktaş'ta sadece 6 Süper Lig maçına çıkarken gol atma başarısı gösteremedi. Denizlispor'un ara transfer döneminde en az 5 futbolcu transfer etmesi bekleniyor.

Denizlispor, devre arasına galibiyetle girmek istiyor
Denizlispor, devre arasına galibiyetle girmek istiyor

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Alanyaspor'a farklı kaybettikleri maçın ardından ara transfer dönemini işaret etmişti...

"Eksiklerimizi devre arasında gidermek zorundayız"Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, MKE Ankaragücü deplasmanında bu kayıplarını telafi etmeyi hedeflediklerini söyledi.
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