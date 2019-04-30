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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Denizlispor telafiyi Başkent'te yapacak

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Denizlispor telafiyi Başkent'te yapacak

Spor Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor Baltok beraberliğiyle evindeki son 5 maçı kazanamayıp Süper Lig yolunda avantajı kaçıran Abalı Denizlispor deplasman karnesine güveniyor.

Pazar günü liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği'ne konuk olacak yeşil-siyahlılar, dış sahada en başarılı performans gösteren ekip unvanını aldı. Deplasmanda oynadığı 15 maçın 10'unu galibiyetle bitiren Ege ekibi, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Son 4 deplasman maçını kayıpsız geçen Denizlispor rakip ağlara 26 gol bırakıp 18 kez de topu filelerinde gördü. Denizlispor topladığı 63 puanının 33'ünü gurbette hanesine yazdırdı.

Teknik direktör Yücel İldiz, iç sahada hesapta olmayan kayıplar yaşadıklarını belirterek, "Enteresan bir tablo oluşturduk. Evde kaybedip dışarıda telafi ediyoruz. Balıkesirspor maçını mutlak kazanmalıydık. Artık Gençlerbirliği karşılaşmasına odaklanacağız. Ankara'dan istediğimiz sonucu alıp Süper Lig için önemli bir adım atmayı amaçlıyoruz" dedi.

Lider Gençlerbirliği'ne Süper Lig için 1 puanın yeterli olacağını ifade eden İldiz, "Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Zorlukları yaşıyoruz. Şu ana kadar mevcut oyuncularım tüm sıkıntılara göğüs germeyi başardı. Süper Lig'e yükselmemiz biraz gecikti ama sonunda gülen taraf olacağız" yorumunu yaptı.

İKİSİ BİRDEN ÇIKABİLİR
Süper Lig yolunda bu hafta lider Gençlerbirliği ile takipçisi Abalı Denizlispor'u pazar günü karşı karşıya getirecek maçta iki takımın birden mutlu sona ulaşma ihtimali bulunuyor. Ligde cuma günü oynanacak maçta 58 puanla üçüncü sıradaki Hatayspor, deplasmanda Boluspor'u yenemezse 67 puanlı lider Gençlerbirliği sahaya bile çıkmadan Süper Lig'e yükselecek. 63 puanlı Denizlispor'un 5 puan gerisinde yer alan Hatayspor kazanamazsa yeşil-siyahlılara da bitime 2 maç kala Süper Lig'e ulaşmak için Gençlerbirliği'ni yenmesi yetecek.

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