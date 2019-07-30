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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.07.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Zamana ihtiyacımız olacak

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Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Zamana ihtiyacımız olacak

Transfer sezonunu en hareketli geçiren takımların başında gelen Süper Lig'in yeni temsilcisi Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz zaman istedi.

Afyonkarahisar kampında oldukça yoğun bir idman ve maç programı geçirdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, kadroda önemli değişimlere gittiklerini belirterek camiadan zaman istedi. Şu ana kadar kadroya 11 takviye yaptıklarını ifade eden Yücel İldiz, "Önemli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Ancak bu isimlerin birçoğu yeni aramıza katıldı. Kampa gelemeyenler var. Mutlaka uyum sorununu halletmemiz ve sistemimizi oturtmamız için zamana ihtiyaç duyacağız. Süper Lig'in ilk haftalarında alabildiğimiz iyi skorları almaya çalışacağız. Birkaç hafta geçtikten sonra her şey rayına oturacaktır" dedi.

Son olarak Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan ve yine Portekiz ekibi ekibi Belenenses'te top koşturan Faslı defans oyuncusu Zakarya Bergdich'le anlaştıklarını açıklayan Yücel İldiz, "Hazırlık karşılaşmalarında her oyuncuma şans vermeye ve takımın durumunu yakından görmeye çalışıyorum. Son olarak kadromuza dahil ettiğimiz 2 futbolcu da aramıza katılacak. Yeni transferlerimizden Zeki'nin burnu kırıldı. En az bir hafta takımla olmayacak. Ankaragücü'nden gelen Sacko da milli takımda sakatlandı. Onun da tedavi süreci olacak. Yoğun tempoyla Süper Lig'e hazırlanıyoruz. Birkaç transfer daha gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Öte yandan, Denizlispor, Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan Ege ekibi Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle skoru eşitledi.

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Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Zamana ihtiyacımız olacak

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