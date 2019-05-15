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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.05.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Denizlispor, Süper Lig'deki hedefini belirledi!

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Denizlispor, Süper Lig'deki hedefini belirledi!

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Abalı Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, gelecek sezon ilk 5 içinde yer almak istediklerini söyledi.

Abalı Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9. haftada göreve başladığında "O sene bu sene" sloganıyla yola çıktıklarını ve Allah'ın nasip etmesiyle Süper Lig'e çıktıklarını ifade etti. Süper Lig'deki hedeflerini yüksek tutacaklarını ve aynı sloganla başarıya ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Çetin, takıma destek olan şehre teşekkür etti.

- "Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum"

Teknik direktör Yücel İldiz ile devam etme kararı almak istediklerini anlatan Ali Çetin şöyle konuştu:

"Yönetim kurulumla görüşeceğiz. Ama benim fikrimi sorarsanız, ben Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum. Yolda adam değişmememiz lazım. Yücel hocamızdan hiç şikayetimiz yok. Biz görevimizi yaptığımız sürece futbolcular ve teknik yönetim zaten görevini yapıyor. Önemli olan bizim görevimizi yapıp insanlara olan borcumuzu ve sorumluluğumuzu bilmemiz.

Bu kulüp küllerinden doğdu. 8 aydan beri 1 kuruş gelirsiz kulübe çok ciddi paralar harcadık. Bu paraları da iş dünyasından ve diğer oluşturulan farklı projelerden kazandık. Kazandıklarımızı futbolcularımıza verdik, masraflarımızı öyle çıkardık ve şampiyon olduk. İnşallah bu hafta şampiyon olacağız. Ama bir üst ligi garantiledik. Süper Lig'deki hedefimiz ilk 5'te oynamak." Çetin, kamuoyundaki yönetimin değişeceği söylentilerinin doğru olmadığını, kaptanın geminin başında bulunduğunu kaydetti.

Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Sadece fragmanı izlettik
Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Sadece fragmanı izlettik

- Stat kapasitesini artırma çalışması

Planlanan stat projesini yakından takip ettiğini, şu anda projenin başlaması halinde bile en az 3 yıl süreceğini aktaran Başkan Çetin, "En azından insanları yağmur, çamur ve güneşten kurtarmak için mevcut Denizli Atatürk Stadı'ndaki açık tribünleri kapatmayı düşünüyoruz. Yetersiz gelirse de iki kat şeklinde çözüm bulacağız. Bunu sezon içinde parça parça yaparak stat kapasitesini de 20 bine çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Denizlispor, Süper Ligdeki hedefini belirledi

 

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