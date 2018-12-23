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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.12.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Denizlispor, Süper Lig hesabı yapmaya başladı!

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Denizlispor, Süper Lig hesabı yapmaya başladı!

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk yarısını 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor, 2010-2011'den itibaren kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de ilk yarılar itibarıyla puan olarak en başarılı dönemini geçirdi.

Daha önce 19 sezon yer aldığı Süper Lig'e 2009-2010'da veda ettikten sonra mücadelesini 1. Lig'de sürdüren Denizlispor, bu sezonun ilk devresinde 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

2010-2011'de 17 takımın yer aldığı ligde ilk devreyi 28 puanla lider tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, sezonu 44 puanla 9. sırada bitirebilmişti.

Bu sezon 17 maçta 36 puana ulaşan Denizlispor, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde en yakın takipçileri Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'un beşer puan önünde yer alıyor.

- Yücel İldiz'le yükselişe geçti

Sezona teknik direktör Osman Özköylü ile başlayan Denizlispor, ilk 8 maçta 13 puan topladı.

Özköylü ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Yücel İldiz'e teslim eden yeşil-siyahlı ekip, yenilmediği 9 müsabakada 23 puana ulaştı.

Ege temsilcisi, ligde son 9 haftadaki 23 puanlık performansıyla bu süreçteki en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

Kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımları 3 kez Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Yücel İldiz, bunu 4. kez başarmak için mücadele edecek. Tecrübeli teknik adam 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016 sezonlarında Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

- En fazla forma giyen Abdülkerim Bardakcı

İlk devrede 22 ismin forma giydiği Denizlispor'da Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz ve Recep Niyaz tüm maçlarda mücadele etti. Bu futbolculardan Abdülkerim Bardakcı tüm maçlarda 90 dakikada sahada kaldı.

Toplam 33 sarı ve 2 kırmızı kart gören yeşil-siyahlı ekipte Alperen Babacan ve Kibong Mbamba kırmızı kartla cezalandırılan isimler oldu.

İlk yarıda 29 gole ulaşan Denizlispor'da 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'ün altışar golünün bulunduğu Ege temsilcisinde Recep Niyaz ile Ziya Alkurt beşer, Abdülkerim Bardakcı ile Alperen Babacan ikişer, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz ve Taha Can Velioğlu ise birer gol üretti.

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