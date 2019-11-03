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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
03.11.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Denizlispor - Sivasspor: 0-2

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Denizlispor - Sivasspor: 0-2

Süper Lig'in onuncu haftasında Sivasspor, depaslamnda Denizlispor'un konuğuydu. Mücadeleyi Sivas temsilcisi 2-0 kazandı. Konuk takımın gollerini 41. dakikada Hakan Arslan ve 90+1'de Arouna Kone kaydetti. Sivasspor 18 puana yükseldi. Denizli ekibi ise 11 puanda kaldı. Denizlispor ligde bir sonraki maçını Beşiktaş deplasmanına oynayacak. Sivasspor ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Aissati x (Recep Niyaz dk. 46 x), Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xx, Zakarya xx, Zeki Yavru xx (Burak Çalık dk. 81 ?), Olcay Şahan xx (Sacko dk. 71 x), Barrow xx
Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahin Türk, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Caner Osmanpaşa xx, Aaron xx, Mert Yandaş xx, Fatih Aksoy xx (Cofie dk. 83 ?), Hakan Arslan xx, Emre Kılınç xxx, Marcelo xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Fernando dk. 64 x), Yatabare xx (Kone dk. 81 x)
Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Papp, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Hakan Arslan (dk. 41), Kone (dk. 90+1) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Lopes, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor), Marcelo, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Sivasspor)

Maçtan Dakikalar

29. dakikada Sivaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Kılınç'ın şutunda top dışarı çıktı.

41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yatabare'nin pasında Mert Hakan'ın vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu Hakan Arslan ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mert Hakan'ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe atışında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta gitti.

66. dakikada sağ çaprazdan Fernando'nun vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Emre Kılınç'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde Burak Çalık'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90+1. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kone'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Mücadele Sivasspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor - Sivasspor: 0-2

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