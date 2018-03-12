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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
12.03.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Denizlispor pes etmiyor

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Denizlispor pes etmiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde yenik duruma düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Denizlispor, kümede kalma yarışında pes etmeyeceğini kanıtladı.

En yakın rakiplerinden Adana Demirspor'a yenildikten sonra Erzurum karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Ege temsilcisinde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 6 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçti. Yeşil-siyahlı ekip, henüz düşme hattından kurtulamasa da 30 puana ulaşıp son 7 hafta öncesi performansıyla güven verdi.

Denizlispor'da prime bu sezon 4'üncü kez zam yapan yönetim de Erzurumspor galibiyetinin ödülünü futbolcu başına 15'er bin TL'ye çıkardı. Denizlispor yönetimi, cumartesi günü Altınordu deplasmanının primlerini de 15 bin TL olarak belirlerken, beraberliğe ise prim verilmeyecek. Yeşil-siyahlılar, Erzurum karşısında 3 önemli oyuncusunu ise sakat verdi. Arka adalesinde problem olan İsmail Haktan, yine arka adalesinden sakatlanan Ziya ve aşil tendonunda ağrı bulunan Kerem Can, Altınordu maçında forma giyemeyecek.

MEHMET AKYÜZ FIRTINASI
Denizlispor'un devre arasında Giresunspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli forvet Mehmet Akyüz, forma giydiği ilk 4 haftada suskun kaldıktan sonra son 4 maçı 5 golle geçti. Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 32 yaşındaki golcü, son 4 maçta Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor ve BŞB Erzurumspor ağlarını sarstı. Mehmet Akyüz, iç sahadaki Gazişehir ve Erzurum sınavlarında 2'şer golle takımına 6 puan kazandırdı.

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