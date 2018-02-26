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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Ramazan ÇETİN (DHA)
26.02.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Denizlispor, mucizeye doğru

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Spor Toto 1'inci Lig'de alt lige düşecek gözüyle bakılırken yeni teknik patronu Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 3 maçta üst üste zirve yarışındaki Akın Çorap Giresunspor, Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep'i 2-0'lık skorlarla mağlup eden Denizlispor, son 4 sezonda 3'üncü kez küme düşme korkusundan kurtulmaya yakın.

Daha önce düşme hattında kaldığı 2014-15 sezonunda son 4 maçın 3'ünü kazanan Denizlispor, 33 puanla Grandmedical Manisaspor'u ikili averajla geçerek lige tutundu. 2015-16'te yine sezonun büyük bölümünü düşme hattında geçen yeşil-siyahlı ekip, 5 puan geriden gelerek 2 puan ve tek basamak farkla kümede kaldı.

Bu sezon devre arasında yaptığı transferlere rağmen 3 hafta öncesine kadar küme düşme barajının 7 puan gerisine düşen Denizlispor, Fatih Tekke'yi göreve getirdikten sonra seri galibiyerler aldı. Giresunspor'u deplasmanda yenerek Ümraniyespor'u evinde liderlikten ettikten sonra yine deplasmanda 6 maçtır kazanan Gazişehir'i rahat geçen Ege temsilcisi, ilk kez 3'te 3 yaptı.

Cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Manisaspor'la karşılaşacak Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, "Bu başarıda emeği geçen teknik ekip ve futbolcularımızı kutluyorum. Yoğun tempoda 8 gün içinde 3 önemli galibiyet aldık. Bu süreci hasarsız atlattık. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.

Yönetimin büyük bir fedakarlıkla kulübün geleceğini inşa ettiğini anlatan başkan Mustafa Üstek, "İdari olarak çok önemli mesafeler aldık. Denizlispor'u kronikleşen pek çok sorunundan kurtardık ve ileride ciddi maddi yüklere neden olabilecek problemlerden arındırdık. Ekonomik olarak çok önemli sıkıntılar yaşasak da kulübün gelecekte önünü açtık. Borçlarımızın önemli bir bölümünü ödedik. Bu yıl sportif başarı anlamında istediğimiz noktaya şimdilik gelememiş olsak da gelecek sezonlarda bu başarıyı engelleyecek sorun bırakmadık. Geleceğe sorunlar taşımamak için önemli adımlar attık. Bu süreçte, bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MEHMET AKYÜZ PATLADI
Denizlispor'un devre arasında Giresunspor'dan transfer ettiği Mehmet Akyüz, 4 maçlık suskunluğunu Gazişehir Gaziantep deplasmanında bozdu. Tecrübeli forvet, attığı 2 golle güçlü rakibi yıkan isim oldu. Yönetimin primlere zam yapmasıyla yeşil-siyahlı futbolcular 8 gün içinde 2'si deplasmanda olmak üzere alınan 3 galibiyet için 28'er bin TL ödül kazandı.

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