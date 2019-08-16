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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.08.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Denizlispor maçı öncesi tepki! Galatasaray...

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Denizlispor maçı öncesi tepki! Galatasaray...

Süper Ligin açılış maçı öncesinde Denizlispor'un tarifesi Galatasaray'ı kızdırdı!

Bu akşamki 90 dakika öncesinde iki kulüp arasında tansiyonu yükselten olay yaşandı.

Galatasaray kulübü, Anadolu'daki tüm deplasmanlarda olduğu gibi kale arkasında kendi taraftarı için ayrılan tribün dışında Denizlispor'dan, kulüp üyeleri, misafirleri ve kafile ile gelen taraftarı adına protokol tribününün hemen yanından sarı kırmızılılar için yer talep etti.

Denizlispor ise Galatasaray kulübünün bu talebine olumlu yanıt verirken bilet başına tam 750 TL talep etti.

Denizlispor'un, Galatasaray yönetiminin talep ettiği, davetlileri ve taraftarı için istediği bu bölümde kişi başı 750 TL fiyat vermesi sarı kırmızılıları kızdırdı.

Deplasman tribünü yani kale arkasına Galatasaray seyircileri 100 TL'ye girerken protokol bölümüne 750 TL istenmesi tepki çekti.

Sarı kırmızılı idareciler, Denizlispor'un bu tavrına kızararak " Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalini insanlar 150 euroya izledi. Anadolu'nun her yerinde kulüp üyesi, protokolü için istediğimiz bölümde bilet fiyatları 200-250 TL olurken Denizlispor'un talep ettiği miktar son derece faiş!

Buradan bilet alacağına bir Galatasaraylı, store mağazalarına gidip 3 forma alsa kulübüne daha fazla katkı sağlar. Bu iyi niyetli bir talep değil" ifadeleri kullandı.

 
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