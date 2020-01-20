Denizlispor Kulübünden hakem hatalarına eleştiri

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, hedeflerine ulaşmak için var olan kurallar içerisinde çaba sarf eden kulübün, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 2 maçta, bazı pozisyonların yok gibi görülmesinin mağduriyetini yaşadığı ileri sürüldü.

Takımın 9 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de başta mali yapı olmak üzere iki kulvarda da gösterdiği çabayla kamuoyunun takdirini kazandığı ve daha çok para harcamak yerine daha az para harcama çabasının sarf edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sportif başarı için her şeyi mubah görmeyen, sahadaki başarı kadar geleceğini ve Türk futboluna yapacağı katkıyı da düşünen kulübümüz, bunu yaparken hiçbir kurum ve kişiden imtiyaz talebinde olmamıştır ve olmayacaktır. Ancak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ile oynadığımız Trabzonspor ve Süper Lig'in 18. haftasında mücadele ettiğimiz Galatasaray maçlarında, müsabakanın kaderini değiştirecek kararlarda hakemlerin verdiği ve vermediği kararlar canımızı acıtmaya devam etmiştir. Futbolda adaletin dağıtılmasında önemli bir yere sahip olacağını düşündüğümüz VAR uygulamasının maalesef son iki maçta ortadan kaybolarak adeta yok olması umutlarımızı kırmaya başlamıştır."



- "Zulme asla rıza göstermeyeceğiz"



Açıklamada, maç günü planlamasında adaletin olmadığı ileri sürülerek, şu ifadelere yer verildi:

"TFF'nin tüm kurullarına olan saygımızın, tüm kurallarına olan bağlılığımızın üvey evlat muamelesi görmemizi gerektirmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ailenin öz evlatlarından birisi olduğumuzu biliyor ve sofrada hakkımız olan lokmalarımızın başkasına verilmesini istemiyoruz. Birlik beraberlik ve hakkaniyet içerisinde var olursak Türk futbolu kazanır. Bazen böyle şeyler olur. Olsun varsın denilen her karar, bazılarını mutlu edebilir ancak birilerinin canını fena halde yakmaktadır.

Alfabetik sıralamada son sırada olmamız, haklarımızı koruma konusunda da son sırada olacağımızı kabul edeceğimiz anlamına gelmemelidir. 1 milyon 100 bin kalbin ortak paydası olan bu markanın haklarını korumak bizim için her şeyden önde gelir. Ekonomisi turizmi, tarımı ve sanayisiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Denizli, tüm engellemelere rağmen sporda da varlığını sürdürmek için tüm imkanlarıyla seferberlik içerisindedir. Unutulmamalıdır ki;

adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Denizlispor Kulübü olarak zulme asla rıza göstermeyeceğiz."





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