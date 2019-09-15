Denizlispor - Konyaspor (Maç önü)
Lige bu sene yükselen ve üç hafta sonunda mağlubiyet yüzü görmeyen Denizlispor, sahasında Konyaspor'la oynuyor. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
İlk 3 haftada yenilgisi olmayan, ligin gol yemeyen tek takımı Denizlispor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Muhtemel 11'ler...
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Aissaiti, Barrow, Recep, Rodallega.
Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Daci, Bajic.
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