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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA)
25.03.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Denizlispor, Kızılcabölükspor'u satın mı alıyor?

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Denizlispor, Kızılcabölükspor'u satın mı alıyor?

Denizli'de Spor Toto 1'inci Lig'de lider olarak Süper Lig'e koşan Denizlispor'un TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Kızılcabölükspor'u devralacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Denizlispor yönetiminin kulübe ilgisini doğrulayan Kızılcabölük yönetimi, buna karşın bir devrin söz konusu olmadığını açıkladı. Devir iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, "Kızılcabölükspor 2012-13 sezonunda tarihinde ilk kez profesyonel lige yükselmiş ve aralıksız olarak 6 sezondur ilimizi 3'üncü Lig'de temsil etmektedir. Kulübümüz bu süreçte her türlü zorluklara, maddi imkansızlıklara rağmen ilimizi en iyi şekilde temsil etmiş, 2 kez play-off finalinde kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönmüştür" denildi.

Açıklamada, "Başkanımız Osman Duran bu süreçte her zaman Denizlispor ile iyi ilişkiler kurmuş ve Denizlispor'a oyuncu kazandırmayı temel bir prensip edinmiş, deyim yerindeyse Denizlispor'a pilot takım görevi görmüştür. Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in Kızılcabölükspor'u, Denizlispor bünyesine katma talebi doğrudur. Başkanımız Osman Duran takımımızın şu an şampiyonluk yarışında olduğunu, lig devam ederken böyle bir devrin olmasının söz konusu olmadığını, Kızılcabölük'ün önde gelenleriyle birtakım görüşmeler yapılıp net kararın sezon sonunda verilmesi gerektiğini Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e söylemiştir. Şu an için Kızılcabölükspor'un Denizlispor'a devir edildiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.

Denizlispor, daha önce de Denizli Büyükşehir Belediyespor'u devralmıştı.

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Denizlispor, Kızılcabölüksporu satın mı alıyor

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