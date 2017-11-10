Denizlispor kart yemeye doymuyor!

Maç başına ortalama 3.5 sarı kart gören Denizli'ye İstanbul, Eskişehir, Manisa ve A.Demir randevularında 5'er sarı gösterildi.
Daha önce Sankoh, Ömer Alp, Taşkın ve Yasin'in birer kez sarı kart cezalısı durumuna düştüğü Horoz'da Kappel, Barış, Moritz ve Ziya ile birlikte kırmızı kart cezalısı Kerem Can sarı kart sınırında yer alıyor. Sınırdaki 4 futbolcu Ankaragücü deplasmanında kart görmeleri halinde Balıkesir randevusunda forma giyemeyecek.
İLK KIRMIZI KEREM CAN'A
Denizlispor'da, bu sezon TFF 1. Lig'de ilk kırmızı kart Kerem Can Akyüz'e çıktı. Altınordu karşısında rakibine sert girdiği için oyun dışı kalan Kerem Can, gördüğü kart nedeniyle özür diledi. Horoz'da, genç oyuncu Emre Sağlık da kupada Batman Petrolspor mücadelesinde kırmızı kart görmüştü.
YARDIM KAMPANYASI
Denizlispor yönetimi taraftarların isteği üzerine yardım kampanyası başlattı. Kampanyada bağış yapanlar yeşil-siyahlı kulubün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
Kampanyaya 500 TL ve üzeri bağış yapanlara forma, 1000 TL ve üzeri bağış yapanlara forma ve bu sezon kalan iç saha maçlarını kapsayan kombine bilet verilecek. Kombineler B ve D üst tribünden olacak.