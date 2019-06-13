Denizlispor, kaleci Stachowiak ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Spor Toto Süper Lig ekibi Denizlispor iç transferde kaleci Adam Stachowiak ile yeniden anlaştı.
Yeşil siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Polonyalı kaleci ile 1 yıllık daha anlaşma sağlandığı açıklandı.
Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezonun başında Gazişehir Gaziantep'den bedelsiz olarak transfer edilmişti.
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