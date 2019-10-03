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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.10.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Denizlispor, ilk 5'i hedefliyor!

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Denizlispor, ilk 5'i hedefliyor!

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, hedeflerinin Süper Lig'de ilk 5 olduğunu belirtti.

Ali Çetin, Futbolda kazanmak da, kaybetmekte var. İyi başlayıp, iyi devam ettiğimiz düşünüyorum. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İlk 5 hedefimiz var. Bu hedefimizden sapma gibi bir niyetimiz de yok” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turu’nda İçelspor ile eşleşen Denizlispor’da başkan Ali Çetin, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kupada yer alan tüm takımlara başarılar dileyen Ali Çetin, “Bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Bize de İçelspor çıktı. İnşallah hayırlısı olur. Kura çekiminde tek başkan bendim sanırım. Akşam da Malatya yolcusuyuz. Yarın da Malatyaspor ile maçımız var. Oradan da başarılı bir şekilde dönüp, şehrimize verdiğimiz sözlere bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bütün takımlara başarılar dilerim. Alttan gelen, eski ismini duyulup da tekrardan canlanmaya çalışan takımları gördüm burada. Çok da mutlu oldum. Çünkü Türk futbolunda bizim amatör takılara çok ihtiyacınız var. İnşallah alt yapıdan fabrika gibi üretip, Türk futboluna daha çok futbolcu kazandırmamız lazım” şeklinde konuştu.

“İlk 5 hedefimiz var”

Lige iyi başladıklarını belirten Ali Çetin, “Futbolda bunlar var. Kazanmak da kaybetmek de var. İyi başlayıp, iyi devam ettiğimizi düşünüyorum. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Sorunumuz yok. Puan kayıplarımız da oldu. Biz her kayıptan bir ders çıkartmaya çalışıyoruz. İlk 5 hedefimiz var. Bu hedefimizden sapma gibi bir niyetimiz de yok. Denizlispor iddialı bir şekilde geliyor artık” ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Yeni Malatyaspor maçı öncesi bu açıklamaları yaptı...

"Eleştirilere saygı duyuyoruz"Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ve şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.
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Denizlispor, ilk 5i hedefliyor

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