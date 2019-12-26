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Futbol
AA
26.12.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Denizlispor iki eksikle çalıştı

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Denizlispor iki eksikle çalıştı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarının Denizli'deki etabını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Ankara deplasmanı öncesinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalıştı. Isınma ile başlayan idman, teknik ve taktik antrenmanla sona erdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmana, tedavisi Fransa'da devam eden Zakarya Bergdich dışındaki tüm futbolcular katılırken, Hugo Rodallega takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, antrenmanın ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti. Yeşil-siyahlıların yarın Ankara'da son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini bekleyeceği bildirildi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımda cezalı Tiago Lopes ve sakatlığı süren Zakarya Bergdich dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Denizlispor iki eksikle çalıştı


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