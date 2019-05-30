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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.05.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Denizlispor iç transferde ilk imzayı attırdı! Kerem Can Akyüz...

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Denizlispor iç transferde ilk imzayı attırdı! Kerem Can Akyüz...

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, geçtiğimiz sezonda yeşil-siyahlı ekipte olan Keremcan Akyüz ile anlaşmaya vardıklarını ve önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

9 yıl aradan sonra 2018-2019 futbol sezonunda Süper Lig’e yükselerek başarısı ile adından sıkça söz ettiren Denizlispor transferlere başladı.

Açıklamalarında önceliği iç transfere vereceklerini ve 15 futbolcu transferi yapacaklarını söyleyen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, 2019-2020 ligi öncesi yapılan ilk transfer haberini de kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

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“Kerem Can ile yola devam” yazarak Akyüz ile anlaşmaya varıldığını duyuran Başkan Çetin, Süper Lig’de ilk 5’e girme hedefini de paylaştığı fotoğrafla pekiştirdi.

Denizlispor Kulüp yönetimi, Kerem Can Akyüz ile yapılan sözleşmenin detaylarını önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan imza töreni ile açıklanacağının bilgisini verdi.

"Süper Lig'de hedefimiz ilk 5"Süper Lig'in yeni takımı Abalı Denizlispor'un Başkanı Ali Çetin, şampiyonluk sezonunu ve yeni sezonda Süper Lig hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
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Denizlispor iç transferde ilk imzayı attırdı Kerem Can Akyüz...

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