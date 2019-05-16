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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.05.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Denizlispor iç transferde beklemede

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Denizlispor iç transferde beklemede

Spor Toto 1. Lig'den 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Abalı Denizlispor'da transferde gidecek-kalacak isimler şimdiden merak konusu oldu.

Sezonun son maçında Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda takıma kiralık olarak gelen Abdülkerim, Alperen ve Seddar'ın yanı sıra Stackhowiak, Asil Kaan, Deniz, Furkan, Gökhan, Aissati, Kerem Can, Ziya ile Taha Can'ın sözleşmeleri bitecek.

Mehmet Akyüz, Kehinde, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mbamba, Muhammed Himmet ve Oğuz'un sözleşmeleri ise devam ediyor. Yönetimin görev süresinin sürdüğü, teknik direktör Yücel İldiz'in de sözleşmesinin devam ettiği Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, kendisine kalsa Yücel İldiz ve futbolcuların kalmasını istediğini ifade etti.

Denizlispor, Süper Ligdeki hedefini belirledi
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Başkan Çetin, "Benim şahsi fikrim kalsınlar. Ama futbol şubenin de fikirleri önemli. Sorumlu onlar. İstanbulspor maçı sonrası bu konuları daha detaylı konuşacağız ve hızlı hareket edeceğiz. Hocamız babacan bir adam, futbolcuların da takdirini kazanmış ve takım şampiyon olmuş. Bu takımı şampiyon yapan da bu oyuncularımız. Kimseden şikayetimiz yok" dedi. Transferde yıldız futbolcuları maliyeti bütçelerine uygun olursa alacaklarını belirten Ali Çetin, "Yıldızımızı da aslında kendimiz yaratmak istiyoruz. Biz değerinden fazlasını futbolcuya vermeyeceğiz. Bütçemiz belirli. Sokağa atılacak paramız yok. Soyunma odasında oturacak oyuncuya da ihtiyacımız yok. Süper Lig'de 28 kişilik kadromuz olacak. Hepimiz birada evlat ve kardeş gibi olduk. Herkesle oturup konuşacağız" diye konuştu.

Denizlispor iç transferde beklemede

ŞAMPİYONLUK TURU PAZAR
Denizlispor, Süper Lig'e çıkış kupasını pazar günü Atatürk Stadı'nda düzenlenecek törenle almayı planlıyor. Organizasyonda yerel sanatçıların da konser vermesi düşünülüyor. Şampiyonluk kutlamalarının programı henüz kesinleşmedi. Kuruluşunun 53'üncü yılını ise 26 Mayıs'ta kutlayacak Denzlispor'da taraftarlar, İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda toplanıp meşalelerle görsel şölen yaratmak için organizasyon yapıyor.

ESKİLER BULUŞTU
Denizlispor'un eski başkan, yönetici ve futbolcuları bir araya gelerek hasret giderdi. Kulübün UEFA Kupası'nda mücadele ettiği dönemdeki başkan, yönetici ve futbolcular iftar yemeğinde bir araya geldi. Karabükspor maçı için Denizli'ye gelen Roman Kratochvil, Tomas Abraham'ı şeref tribününde gören eski yöneticiler, iki eski futbolcularını akşam yemeğine davet etti. Düzenlenen iftar yemeğine eski başkanlar Mustafa Baysal ve Selami Urhan, Asbaşkan Necdet Yılmaz, futbolcular Abraham, Kratochvil, Mustafa Keçeli ve Bülent Ertuğrul katıldı.

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