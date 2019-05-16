Denizlispor iç transferde beklemede

Sezonun son maçında Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda takıma kiralık olarak gelen Abdülkerim, Alperen ve Seddar'ın yanı sıra Stackhowiak, Asil Kaan, Deniz, Furkan, Gökhan, Aissati, Kerem Can, Ziya ile Taha Can'ın sözleşmeleri bitecek.

Mehmet Akyüz, Kehinde, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mbamba, Muhammed Himmet ve Oğuz'un sözleşmeleri ise devam ediyor. Yönetimin görev süresinin sürdüğü, teknik direktör Yücel İldiz'in de sözleşmesinin devam ettiği Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, kendisine kalsa Yücel İldiz ve futbolcuların kalmasını istediğini ifade etti.

Başkan Çetin, "Benim şahsi fikrim kalsınlar. Ama futbol şubenin de fikirleri önemli. Sorumlu onlar. İstanbulspor maçı sonrası bu konuları daha detaylı konuşacağız ve hızlı hareket edeceğiz. Hocamız babacan bir adam, futbolcuların da takdirini kazanmış ve takım şampiyon olmuş. Bu takımı şampiyon yapan da bu oyuncularımız. Kimseden şikayetimiz yok" dedi. Transferde yıldız futbolcuları maliyeti bütçelerine uygun olursa alacaklarını belirten Ali Çetin, "Yıldızımızı da aslında kendimiz yaratmak istiyoruz. Biz değerinden fazlasını futbolcuya vermeyeceğiz. Bütçemiz belirli. Sokağa atılacak paramız yok. Soyunma odasında oturacak oyuncuya da ihtiyacımız yok. Süper Lig'de 28 kişilik kadromuz olacak. Hepimiz birada evlat ve kardeş gibi olduk. Herkesle oturup konuşacağız" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK TURU PAZAR

Denizlispor, Süper Lig'e çıkış kupasını pazar günü Atatürk Stadı'nda düzenlenecek törenle almayı planlıyor. Organizasyonda yerel sanatçıların da konser vermesi düşünülüyor. Şampiyonluk kutlamalarının programı henüz kesinleşmedi. Kuruluşunun 53'üncü yılını ise 26 Mayıs'ta kutlayacak Denzlispor'da taraftarlar, İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda toplanıp meşalelerle görsel şölen yaratmak için organizasyon yapıyor.

ESKİLER BULUŞTU

Denizlispor'un eski başkan, yönetici ve futbolcuları bir araya gelerek hasret giderdi. Kulübün UEFA Kupası'nda mücadele ettiği dönemdeki başkan, yönetici ve futbolcular iftar yemeğinde bir araya geldi. Karabükspor maçı için Denizli'ye gelen Roman Kratochvil, Tomas Abraham'ı şeref tribününde gören eski yöneticiler, iki eski futbolcularını akşam yemeğine davet etti. Düzenlenen iftar yemeğine eski başkanlar Mustafa Baysal ve Selami Urhan, Asbaşkan Necdet Yılmaz, futbolcular Abraham, Kratochvil, Mustafa Keçeli ve Bülent Ertuğrul katıldı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR