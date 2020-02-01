Denizlispor, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü! Tiago Lopes ve Sacko ise...

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.



Antrenman top kapma ve pas çalışması ile sona erdi.



Dün gerçekleşen antrenmanda bileğinden sakatlanan Tiago Lopes ve sakatlığı süren Hadi Sacko antrenmana katılmadı.



Tedavisi devam eden Tolgahan Acar, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ederken, darbeye bağlı ağrıları bulunan Özgür Çek tedbiren takımdan ayrı çalıştı.





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