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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.04.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Denizlispor, Giresun'da 3 puan peşinde!

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Denizlispor, Giresun'da 3 puan peşinde!

Spor Toto 1. Lig’de ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor, hafta sonu oynayacağı Giresunspor maçı için gittiği deplasmanda hazırlıklarını sürdürüyor. 

Yeşil-siyahlı ekip Giresunspor maçı için dün kentten ayrıldı.

Denizlispor’un, Giresunspor maçına Adam Stachowiak, Asil Kaan Güler, Oğuz Yılmaz, Alperen Babacan, Abdülkerim Bardakcı, Gökhan Süzen, Keremcan Akyüz, Furkan Şeker, Kibong Mbamba, Deniz Vural, Burak Altıparmak, Recep Niyaz, Ismail Aissati, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Muhammed Himmet Ertürk, Lanre Kehinde, Seddar Karaman’dan oluşan kadro ile çıkması bekleniyor. 

Kırmızı kart cezalısı Ziya Alkurt karşılaşmada forma giyemeyecekken, Mehmet Akyüz, İsmail Aissati, Lanre Kehinde ise sarı kart sınırında bulunuyor.

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Karşılaşma yarın oynanacak 

Denizlispor 59 puan ile ligde ikinci sırada bulunurken, Gençlerbirliği 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yeşil-siyahlı ekip ligde 50 gol atarken kalesinde 30 gol gördü. Denizlispor geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fırat Aydınus’un yöneteceği karşılaşma yarın saat 14.00’te Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak. 

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Denizlispor, Giresunda 3 puan peşinde

 

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