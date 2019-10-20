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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig macerası Denizlispor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Denizlispor Fenerbahçe maçı için artık sadece saatler kaldı. Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı. Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Denizlispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD1'den canlı olarak verilecek.

Fenerbahçe'ye Denizli'de coşkulu karşılamaFenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye ulaştı. İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar yalnız bırakmadı.
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Tek eksik Nabil Dirar

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

Sakatlıklarını atlatan fakat maç eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile milli karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen arada sakatlıklar yaşayan ancak son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu ve Max Kruse, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan Nabil Dirar ise henüz sakatlığını atlatamadığı için Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 6 maçı da üçer puanla kapattı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında oynadığı maçlarda galip geldi.

Denizli'deki maçlar

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 4 galibiyet fazlası bulunuyor.
İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 8, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Denizli'de sarı-lacivertlilerin 25 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle yanıt verdi.

Evindeki son 4 lig maçında Fenerbahçe'ye gol atamayan yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmayı ise yitirdi.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

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