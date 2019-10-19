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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.10.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

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Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda. İki takım arasında ligde geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı. Rekabetteki son 6 maçı kazanan Fenerbahçe, rakibine son 10 randevuda mağlup olmadı. Denizli'deki maçlarda Fenerbahçe 8, ev sahibi ekip 4 kez kazandı. Şimdi gözler iki takım arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Denizlispor Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 6 maçı da üçer puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında oynadığı maçlarda galip geldi.

Denizli'deki maçlar

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 4 galibiyet fazlası bulunuyor. İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 8, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.
Denizli'de sarı-lacivertlilerin 25 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle yanıt verdi. Evindeki son 4 lig maçında Fenerbahçe'ye gol atamayan yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmayı ise yitirdi.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Denizlispor, son dört iç saha karşılaşmasında ise rakip fileleri havalandıramadı. Mart 2005'ten bu yana Denizlispor'a Süper Lig'de yenilmeyen Fenerbahçe, son altı karşılaşmada rakibine puan vermedi. Süper Lig tarihinde Denizlispor'a en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, aynı zamanda Horozlar'ı en fazla mağlup eden ekip olan Beşiktaş'ı yakalamak için sahaya çıkıyor.

Son dört haftadan sadece bir puan çıkarabilen ve her karşılaşmada gol yiyen Denizlispor, 2019/20 sezonunun ilk üç haftasında maç kaybetmemiş, yedi puan toplamış ve kalesinde gol görmemişti. Süper Lig'de çıktığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, bu süreçten önce altı maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Süper Lig'in ilk yedi haftasında hücum bölgesinde en fazla top kapan ikinci takım Fenerbahçe, bu alanda sondan ikinci ekip ise Denizlispor. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan iki takımdan biri Denizlispor.

Süper Lig'de forma giydiği son üç maçta iki asist yapan Ismail Aissati, daha önceki toplam 49 karşılaşmada bir gol pası verebilmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Max Kruse, takımının son dört golünün üçünde pası veren isimdi. Buna rağmen Kruse, ligde gol atamayan oyuncular arasında rakip kaleye en fazla şut çeken isim. Süper Lig'in ilk yedi haftasında en fazla şut çeken oyuncu olan Hugo Rodallega ile rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isim Vedat Muriqi bu maçta karşılaşıyor.

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