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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Denizlispor - Fenerbahçe: 1-2

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Denizlispor - Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'un konuğuydu. Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle son buldu. Galatasaray beraberliği ve Antalyaspor yenilgisinin ardından çıkış yakalamak isteyen sarı-lacivertliler. Denizli de 3 puanı hanesine yazdırarak 14 puana yükseldi. Denizlispor ise 8 puanda kaldı. Emre Belözoğlu ikinci yarıda sakatlanarak oyunda devam edemedi. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını evinde Konyaspor ile oynayacak.

Ayrıntılar gelecek...

Maçtan notlar

 Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşan sarı-lacivertlilerde futbolcular sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı. Asker selamının bulunduğu futbolcuların giydiği tişörtlerin üzerinde "Vatan size minnettar" yazısı yer aldı.

- Denizlispor tribünlerinden de Mehmetçik'e destek

Yukatel Denizlisporlu taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destekte bulundu. Tribünleri dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye bağırdı. Takımlar seremoniye çıktığında ise tribünde, üzerinde "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı büyük bir pankart açıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, bu oyuncuların yerine Denizli deplasmanında, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de yer verdi. Ayrıca sakatlığı geçen fakat maç eksiği bulunan Victor Moses yedekler arasında yer aldı.

- Denizlispor'da Rodallega eksik

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Denizli ekibinde Hugo Rodallega sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribününden Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile izledi.

 

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