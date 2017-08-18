Denizlispor evinde kaybetti!

Yeşil-beyazlılar ligin 2. haftasında İstanbulspor'a 1-0 ile geçildi.
Futbol: TFF 1. Lig - Denizlispor: 0 - İstanbulspor: 1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga (Dk. 87 Şevki Çınar), Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak (Dk. 67 Kappel), Yasin Ozan, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 75 Moritz)
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 68 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy (Dk. 90 Şaban Yılmaz Genişyürek), Ali Dere (Dk. 83 Oğuzhan Yazıcı)
Gol: Dk. 52 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Altıparmak, Dk. 30 Yasin Ozan, Dk. 44 Ömer Alp Kulga, Dk. 76 Sankoh, Dk. 90+4 Kappel (Denizlispor), Dk. 35 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Zafer Şensoy, Dk. 82 Ali Dere (İstanbulspor)