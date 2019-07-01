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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.07.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Denizlispor, Chery'i istiyor

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Denizlispor, Chery'i istiyor

Transferde Trabzonspor'dan golcü Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru'yu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Tjaronn Chery'i de gündeme aldı.

Geçen sezonu İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçiren 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile görüşmelerin başladığı bildirildi. Bonservisi Çin ekiplerinden Guizhou Hengfeng'de olan ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusunun, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği vurgulandı.

Kayserispor'da ligde 33 maçta görev yapan ve 9 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Chery için şartları zorlayacak yeşil-siyahlı yönetimin transferi bu hafta resmileştirmesi bekleniyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi. Şu ana kadar çok kaliteli ve deneyimli isimleri tercih ettiklerini belirten İldiz, "İskelet kadromuzu büyük ölçüde koruduk. Aramıza katılan arkadaşlarımızla çalışmalarımıza başlıyoruz. Süper Lig'de kazanma alışkanlığı yakalayacak ve çağdaş bir futbol oynayacak bir takım olacağız" dedi.

TESİSLERE 'ALİ İPEK' ADI
Diğer taraftan, uzun süredir tedavi gördüğü kanserden yaşamını yitiren Denizlispor'un efsane başkanlarından Ali İpek'in dün kılınan cenaze namazında saf tutan Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy, yeşil-siyahlıların kendi adını taşıyan tesislerine İpek'in adının verilmesini istedi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'ni federasyon başkanlığı döneminde Ali İpek'in büyük çabasıyla yaptıklarını belirten Ulusoy, Başkan Ali Çetin'den tesislerin isminin 'Denizlispor Ali İpek Tesisleri' olarak değiştirilmesini rica etti. Başkan Çetin, Ulusoy'un önerisini yönetim kurulunda değerlendireceklerini belirtti.

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