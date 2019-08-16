Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu
Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu.
Başkan Ali Çetina aylar öncesinde yaptığı açıklamada 'Bir ay önce rüyamda ilk maçımızı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum' ifadelerini kullanmıştı.
Süper Lig'e yükselen Ege ekibi, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmayı 2-0 kazandı.
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