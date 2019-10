Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Herkes kendisine yakışanı yapıyor, bizim sorunumuz değil”

Denizlispor Başkan Ali Çetin’in düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Zafer Urkay ve Tuncay Berber, görevliler tarafından engellenince arbede yaşandı. Şahıslardan Zafer Urkay, olay anında elini beline götürerek yanında bulunan silahı çekmek istese de buna görevliler engel oldu. Ardından şahıslar binadan çıkarıldı. Sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıslar olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Çetin, bu zamana kadar söylediklerinin arkasında olduklarını vurgulayarak, "Biz söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Varsa bir sorunu, derdi olan, bizim her şeyimiz belgeli. Geldiğimiz günden itibaren her şeyimiz resmi ama geçmiş dönemle sıkıntısı olan varsa tabi ki olayı gerekli takdiri varsa arayabilir. Bu yine söylüyorum kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu kendisine yakışmadı, herkes kendisine yakışanı yapar. Sıkıntıların ne olduğunu bilmiyorum, biz gerçek neyse ortaya söyledik ama bundan sıkıntısı olan varsa o kendi sorunu. Biz gerçek neyse onu söylüyoruz ve belgesiz, bilgisiz olmayan hiçbir şeyi yapmıyoruz. Bütün her şeyin belgesi bilgisi burada. Bundan rahatsız olan arkadaşlar da varsa kendisinin sorunu, bizim sorunumuz değil. O onun kendi sorunu. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Bizim sorunumuz değil. Azimle çalışmamızı daha da hırslandırıyor. Daha iyi bir yerlere gelmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız" diye konuştu.

İşte kameralara yansıyan o görüntüler...

