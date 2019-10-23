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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.10.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Herkes kendisine yakışanı yapıyor, bizim sorunumuz değil”

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Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Herkes kendisine yakışanı yapıyor, bizim sorunumuz değil”

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişinin bellerinde silahlarla kulüp binasına gerçekleştirdiği baskın sonrası yaptığı açıklamada, "O onun kendi sorunu. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Bizim sorunumuz değil" dedi.

Denizlispor Başkan Ali Çetin’in düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Zafer Urkay ve Tuncay Berber, görevliler tarafından engellenince arbede yaşandı. Şahıslardan Zafer Urkay, olay anında elini beline götürerek yanında bulunan silahı çekmek istese de buna görevliler engel oldu. Ardından şahıslar binadan çıkarıldı. Sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıslar olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Çetin, bu zamana kadar söylediklerinin arkasında olduklarını vurgulayarak, "Biz söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Varsa bir sorunu, derdi olan, bizim her şeyimiz belgeli. Geldiğimiz günden itibaren her şeyimiz resmi ama geçmiş dönemle sıkıntısı olan varsa tabi ki olayı gerekli takdiri varsa arayabilir. Bu yine söylüyorum kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu kendisine yakışmadı, herkes kendisine yakışanı yapar. Sıkıntıların ne olduğunu bilmiyorum, biz gerçek neyse ortaya söyledik ama bundan sıkıntısı olan varsa o kendi sorunu. Biz gerçek neyse onu söylüyoruz ve belgesiz, bilgisiz olmayan hiçbir şeyi yapmıyoruz. Bütün her şeyin belgesi bilgisi burada. Bundan rahatsız olan arkadaşlar da varsa kendisinin sorunu, bizim sorunumuz değil. O onun kendi sorunu. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Bizim sorunumuz değil. Azimle çalışmamızı daha da hırslandırıyor. Daha iyi bir yerlere gelmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız" diye konuştu.

Son dakika | Denizlispor basın toplantısını silahla bastılar
Son dakika | Denizlispor basın toplantısını silahla bastılar

İşte kameralara yansıyan o görüntüler...

Denizlispor'da büyük skandal! Silahla kulüp binasını bastılar...Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yöneticilerin basın toplantısı düzenlediği salonu, eski Başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi bellerinde silahlarla bastı. Yaşanan gerginlik esnasında şahıslardan birisinin elini beline götürerek silah çekmeye çalışması görevliler tarafından engellendi.
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Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Herkes kendisine yakışanı yapıyor, bizim sorunumuz değil”

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