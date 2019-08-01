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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.08.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Denizlispor, Bakary Sako’yu kampa bekliyor! | Transfer haberleri...

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Denizlispor, Bakary Sako’yu kampa bekliyor! | Transfer haberleri...

Süper Lig’de transferin en hızlı takımlarından biri olan Yukatel Denizlispor’da, resmi sosyal medya hesaplarından transferi açıklanan kanat oyuncusu Bakary Sako’nun henüz imza atıp kampa katılmaması, taraftarı endişelendirdi.

Kente gelen ve yönetimle görüşen Malili futbolcunun transferinde halen pürüzlerin olduğu iddia edildi.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun ne zaman resmi mukavele yapacağı merak konusu oldu.

Taraftarlar da sosyal medyadan yönetime seslenerek, Sako konusunda açıklama beklediklerini ve bir an önce transferin nihayete ermesini istediklerini iletti.

Kurmaylar ise oyuncuyla son görüşmelerin yapıldığını ve Sako’da herhangi bir sorun yaşanmayacağını vurguladı.

Öte yandan, takımın tecrübeli golcülerinden Mehmet Akyüz’ün Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers’ın teklifini kabul edeceği ileri sürüldü.

GALATASARAY MAÇININ BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray’ı konuk edecek Denizlispor’da bilet fiyatları belirlendi. Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri; misafir ve kale arkası 100, maraton 200, kapalı A alt-üst ile E alt-üst 300, D üst ve B üst, loca önü 400 ve VIP 750 TL olarak belirlendi.

Ayrıca loca önü, VIP ve E alt tribünlerinin kombine fiyatları da belli oldu. VIP 4 bin, loca önü 2 bin ve E alt tribün 800 TL şeklinde netleşti.

Denizlispor, Bakary Sako’yu kampa bekliyor | Transfer haberleri...

YÖNETİMDEN KÖFTECİLERE ÇAĞRI

Bu arada, Yukatel Denizlispor resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, Atatürk Stadı önünde köfte satacak esnafa çağrıda bulundu.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabakalar sırasında köfte satışı yapmak isteyen özel veya tüzel kişilerin 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 16.00’ya kadar, bizzat Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek, dilekçe ile Kulüp Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuruların 15 adedin üzerinde olması halinde kura çekilişi yapılarak yer sahipleri belirlenecektir. Kura sonrası müsabakalar sırasında köfte satışı yapmaya hak kazanan kişilerin her müsabakadan 24 saat önce kulübümüzün bildirilecek olan banka hesabına 500 TL ödeme yapması gerekmektedir. Ödemesini belirtilen süre içerisinde yapmamış olan işletmeler, kurada hak kazanmış olsalar dahi müsabaka sırasında satış yapamayacaktır."

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