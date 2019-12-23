Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkası ve misafir tribünü ise 10 TL olarak satışa çıktı. Son 4 maçında 10 puan toplayıp üst sıralara tırmanan Denizlispor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Özdilek, "Devre arasına en iyi yerde girmek istiyoruz. Evimizde 2019’un son maçına çıkacağız ve camiamıza galibiyet sevinci yaşatacağız" diye konuştu.

Denizlispor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Atatürk Stadı’nda Hüseyin Göçek’in yöneteceği karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı stoper Mustafa ile sakat sol bek Bergdich forma giyemeyecek. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstatistikler

Denizlispor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Süper Lig'de çıktığı son dört maçta üç galibiyet alan Denizlispor, sezonun ilk 11 haftasında aynı sayıda maç kazanabilmişti. Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçının üçünü gol atamadan kaybetti.Bu sezon Süper Lig'de skor olarak en kısa süre önde oynayan takım olan Denizlispor, buna rağmen öne geçtiği hiçbir maçta puan kaybetmedi. Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de rakip filelere kafayla yedi gol gönderdi ve bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip ekip konumunda.

Denizlispor'un bu sezon iç sahada attığı altı gol de maçların ikinci yarılarında geldi. Bu sezonun ilk iç saha maçında Galatasaray filelerini havalandıran Hugo Rodallega, daha sonra seyircisi önünde çıktığı dört karşılaşmada rakip kaleye çektiği toplam 15 şutta gol sevinci yaşayamadı. Denizlispor forması giyen Ismail Aissati'nin bu sezon Süper Lig'de yaptığı dört asistin üçü kafa gollerinde geldi. Alanyaspor'un bu sezon deplasmanda attığı gollerin yarısını kaydeden Papiss Cisse, Süper Lig'de dört maçtır rakip fileleri havalandıramıyor. Cisse'nin Süper Lig kariyerinde üste üste beş maç gol atamadığı bir süreç yok. Mehmet Özdilek, teknik direktör olarak Erol Bulut ile karşılaştığı iki Süper Lig maçından da yenilgiyle ayrıldı.