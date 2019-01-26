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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak-Fotoğraf: İHA
26.01.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Denizlispor, Adana Demirspor'u farklı yenip liderliğe yükseldi!

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Denizlispor, Adana Demirspor'u farklı yenip liderliğe yükseldi!

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Denizlispor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 5-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Denizli, Gençlerbirliği'nin önünde liderliğe yükseldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati xx,
Mehmet Akyüz xxx (Kehinde dk. 75 x), Recep Niyaz xxx (Burak Altıparmak dk. 85 ?), Burak Çalık xx (Gökhan Süzen dk. 86 ?), Furkan Şeker xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt x, Pote x, Olıveıra xx, Vedat Bora xx (Erdal Öztürk dk. 80 ?), Legear x (Traore dk. 46 x), Mitrovic xx, Kaan Kanak xx, Süleyman Koç x, Uğur Uruç x, Semih Güler x, Rassoul (Berk Yıldız dk. 46 x)

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 21 ve 63), Recep Niyaz (dk. 45 ve 74) Ziya Alkurt (dk. 84) (Denizlispor), Vedat Bora (dk. 30) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Alperen (Denizlispor), Kurtuluş, Kaan, Emre, Semih, Mitroviç (Adana Demirspor)

En Çok Oynanan Bahis
  • 160Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
    3
    MS1
    1,45
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Maçtan dakikalar

5. dakikada Kerem Can’ın ara pasında topla buluşan Recep’in sert şutu, direğin yanından az farkla auta gitti.
21. dakikada kaleci Kurtuluş’un ceza alanı içinde Burak Çalık’ı düşürmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Mehmet Akyüz, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
30. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Süleyman’ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Vedat, yaptığı kafa vuruşu topu filelere gönderdi. 1-1
45. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Recep, yaptığı plase vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
63. dakikada Recep’in defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mehmet Akyüz, çektiği sert şut ile takımının 3. kendisinin ise 2. golünü kaydetti. 3-1
74. dakikada gelişen Denizlispor atağında aut çizgisi üzerinden topu çeviren Furkan’ın penaltı noktasına gönderdiği topta Recep Niyaz buluştu. Recep, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 4-1
80. dakikada Furkan’ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kehinde, etkisiz bir vuruş yapınca top kaleci Kurtuluş’ta kaldı.
84. dakikada gelişen Denizli atağında, Ziya Alkurt, aut çizgisi üzerinden gelen ortaya yaptığı vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 5-1

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