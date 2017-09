Denizlispor 90+3'te yıkıldı

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Muhammet Yumak, Oğuz Kağan Çalışır

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Ömer Alp Kulga, Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Taşkın İlter, Sankoh, Barış Örücü (Dk. 85 Ramazan Tarık Ergut), Hüseyin Atakan Üner, Cihan Özkaymak (Dk. 67 Şevki Çınar), Yasin Ozan (Dk. 80 Berkan Afşarlı)

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Dodo, Sinan Özkan (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Recep Aydın (Dk. 61 Fatih Atik), Diabang (Dk. 85 Jones Carioca), Dale

Gol: 90+3 Mehmet Akyüz (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Taha Can Velioğlu, Dk. 45+2 Barış Örücü, Dk. 57 Taşkın İlter, Dk. 90+3 Emre Sağlık (Denizlispor), Dk. 45+2 Diabang, Dk. 45+3 Onur Demir, Dk. 79 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor)