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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.04.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Denizlispor, 9 yıl sonra Süper Lig kapısında!

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Denizlispor, 9 yıl sonra Süper Lig kapısında!

Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenerek son 4 haftaya en yakın rakibi Hatayspor’un 7 puan önünde ikinci sırada başlayan Abalı Denizlispor, yarın orta sıralarda yer alan Balıkesirspor Baltok’la evinde karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı’nda Murat Güzenge’nin yöneteceği müsabaka saat 19.30’da başlayacak.

Ege ekibinde eksik futbolcu bulunmazken, maçın bilet fiyatları VIP ve gold 100, kapalı B-D üst 35, kapalı A-E üst ve alt 25, maraton 15, kale arkası ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi.

Stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor. Yeşil-siyahlı ekip galip gelerek 9 yıl sonra Süper Lig kapısını aralamayı hedefliyor.

Teknik Direktör Yücel İldiz, sahalarında son 4 maçı kazanamadıklarını belirterek, "Balıkesirspor karşılaşması bizim için çok önemli. Galip gelirsek belki de Süper Lig yolunu açacağız. Önce kendi işimize bakacağız. Rakiplerimiz alacağı sonuçlardan çok bizin neler yapacağımız önemli. Takımıma güveniyorum. Çok moralli ve özgüvenli şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Taraftarımızın büyük desteği olacak, stadımız yine dolacak. Verilecek destekle istediğimiz skoru elde edeceğiz" dedi.

Başkan Yardımcısı Ali Fırat da büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Fırat, "Uykularımız kaçıyor. Balıkesirspor’u yenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Denizlispor'un muhtemel 11'i şu şekilde...

Stackhowiak - Alperen, Oğuz, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Aissati, Recep, Burak Çalık, Kehinde, Mehmet Akyüz

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Denizlispor, 9 yıl sonra Süper Lig kapısında

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