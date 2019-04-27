Denizlispor, 9 yıl sonra Süper Lig kapısında!
Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenerek son 4 haftaya en yakın rakibi Hatayspor’un 7 puan önünde ikinci sırada başlayan Abalı Denizlispor, yarın orta sıralarda yer alan Balıkesirspor Baltok’la evinde karşı karşıya gelecek.
Denizli Atatürk Stadı’nda Murat Güzenge’nin yöneteceği müsabaka saat 19.30’da başlayacak.
Ege ekibinde eksik futbolcu bulunmazken, maçın bilet fiyatları VIP ve gold 100, kapalı B-D üst 35, kapalı A-E üst ve alt 25, maraton 15, kale arkası ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi.
Stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor. Yeşil-siyahlı ekip galip gelerek 9 yıl sonra Süper Lig kapısını aralamayı hedefliyor.
Teknik Direktör Yücel İldiz, sahalarında son 4 maçı kazanamadıklarını belirterek, "Balıkesirspor karşılaşması bizim için çok önemli. Galip gelirsek belki de Süper Lig yolunu açacağız. Önce kendi işimize bakacağız. Rakiplerimiz alacağı sonuçlardan çok bizin neler yapacağımız önemli. Takımıma güveniyorum. Çok moralli ve özgüvenli şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Taraftarımızın büyük desteği olacak, stadımız yine dolacak. Verilecek destekle istediğimiz skoru elde edeceğiz" dedi.
Başkan Yardımcısı Ali Fırat da büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Fırat, "Uykularımız kaçıyor. Balıkesirspor’u yenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" yorumunu yaptı.
Denizlispor'un muhtemel 11'i şu şekilde...
Stackhowiak - Alperen, Oğuz, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Aissati, Recep, Burak Çalık, Kehinde, Mehmet Akyüz
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