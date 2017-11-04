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Denizlispor 2 attı 3 aldı!

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Denizlispor, sahasında Altınordu'yu 2-0 yendi.

Hürriyet Haber
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Futbol: TFF 1. Lig - Denizlispor: 2 - Altınordu: 0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş, Cumhur Altay, Mehmet Kağan Bingül

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Moritz (Dk. 90+2 Veli Acar), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir (Dk. 41 Cihan Özkaymak-Dk. 56 Alperen Yazıcı), Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü

Altınordu: Ali Emre Yanar (Dk. 51 Ozan Can Oruç), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 79 Mehmet Murat Uçar), Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 46 Alican Özfesli), Ali Mert Aydın, Kerem Alıcı, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy

Gol: Dk. 33 Ömer Alp Kulga, Dk. 71 Ziya Alkurt (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 44 Deniz Vural, Dk. 47 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 61 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

Kırmızı Kartlar: Dk. 37 Kerem Can Akyüz (Denizlispor)

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