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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.11.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Denizlispor 2-0’ı çok sevdi

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Denizlispor 2-0’ı çok sevdi

SÜPER Lig’de evinde Çaykur Rizespor’u yenerek moral bulan Yukatel Denizlispor, bu sezon aldığı 4 galibiyeti de 2-0’lık sonuçlarla elde etti.

Sezonun açılış maçında sahasında son şampiyon Galatasaray’ı 2-0 yenerek 2019-2020 sezonuna merhaba diyen yeşil-siyahlılar, ertesi hafta da deplasmanda Antalyaspor’u aynı skorla yenmeyi başardı. Ligin 2’nci haftasından sonra düşüşe geçen Denizlispor 6 maçlık galibiyet hasretini Gençlerbirliği deplasmanında sonlandırdı. Ankara’da Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği’ni de 2-0’lık skorla deviren Ege ekibi derin bir nefes aldı. Üst üste Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş’a boyun eğerek yeniden düşüşe geçen Denizlispor bu kez Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmeyi bildi.

Ara vermeden bu hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayan Ege ekibinde, teknik direktör Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor maçında sergilenen performanstan son derece memnun kaldığını söyledi. Takımın form grafiğinin artarak devam edeceğini belirten Özdilek, "Futbolcularımız birlikte oynama alışkanlığı kazandıkça daha iyi bir Denizlispor izlettireceğiz. İlk yarının sona ermesine 5 hafta kaldı. Sahada en iyi şekilde mücadele edip bu karşılaşmalardan maksimum puanı toplamak istiyoruz" dedi. Öte yandan, Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Murawski, cezalı duruma düştüğü için Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.






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