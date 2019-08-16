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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.08.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Denizlispor 2-0 Galatasaray

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Denizlispor 2-0 Galatasaray

Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk haftada penaltı kaçırıp ardından henüz ilk yarıda 10 kişi kaldığı açılış maçında Yukatel Denizlispor’a deplasmanda mağlup oldu: 2-0. Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada 29'uncu dakikada Selçuk’un penaltısını Denizlispor kalecisi Stackhowiak kurtardı. 44'üncü dakikada sarı-kırmızılılardan Marcao, ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, 75'inci dakikada sahneye çıkan Recep Niyaz, takımını öne geçirdi. Yeşil-siyahlıların yeni transferi Rodallega, 90+3'üncü dakikada skoru ilan etti. Lige 9 yıl sonra dönen Denizlispor, bu skorla dev rakibi karşısında sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı. Sarı-Kırmızılı ekip 7 sezon sonunda açılış maçından puansız ayrıldı.

 

Maçın önemli dakikaları
5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi.
23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.
25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı.
32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.
Karşılaşmada ilk sarı kartını 34. dakikada gören Marcao, 43. dakikada orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.
62. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Tiago Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Bergdich'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
90. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Muslera, topu kornere çeldi.
90 4. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Mbamba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 2-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada gol sesi çıkaramayan Galatasaray'da ise gözler Falcao transferinde!


Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 82 Mehmet Akyüz), Murawski, Barrow (Dk. 85 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90 3 Mustafa Yumlu), Rodallega
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 64 Emre Mor), Seri (Dk. 46 Donk), Selçuk İnan, Babel, Belhanda, Diagne (Dk. 72 Ahmet Çalık)
Goller: Dk. 75 Recep Niyaz, Dk. 90 4 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Marcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 45 5 Zeki Yavru, Dk. 90 2 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 28 Babel, Dk. 69 Mariano, Dk. 77 Belhanda (Galatasaray)

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Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçından fotoğraflar...
Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçından fotoğraflar...

Denizlispor 2-0 Galatasaray

 

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Denizlispor 2-0 Galatasaray

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