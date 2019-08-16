Denizlispor 2-0 Galatasaray
Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk haftada penaltı kaçırıp ardından henüz ilk yarıda 10 kişi kaldığı açılış maçında Yukatel Denizlispor’a deplasmanda mağlup oldu: 2-0. Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada 29'uncu dakikada Selçuk’un penaltısını Denizlispor kalecisi Stackhowiak kurtardı. 44'üncü dakikada sarı-kırmızılılardan Marcao, ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, 75'inci dakikada sahneye çıkan Recep Niyaz, takımını öne geçirdi. Yeşil-siyahlıların yeni transferi Rodallega, 90+3'üncü dakikada skoru ilan etti. Lige 9 yıl sonra dönen Denizlispor, bu skorla dev rakibi karşısında sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı. Sarı-Kırmızılı ekip 7 sezon sonunda açılış maçından puansız ayrıldı.
Maçın önemli dakikaları
5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi.
23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.
25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı.
32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.
Karşılaşmada ilk sarı kartını 34. dakikada gören Marcao, 43. dakikada orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.
62. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Tiago Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Bergdich'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
90. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Muslera, topu kornere çeldi.
90 4. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Mbamba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 2-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmada gol sesi çıkaramayan Galatasaray'da ise gözler Falcao transferinde!
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 82 Mehmet Akyüz), Murawski, Barrow (Dk. 85 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90 3 Mustafa Yumlu), Rodallega
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 64 Emre Mor), Seri (Dk. 46 Donk), Selçuk İnan, Babel, Belhanda, Diagne (Dk. 72 Ahmet Çalık)
Goller: Dk. 75 Recep Niyaz, Dk. 90 4 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Marcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 45 5 Zeki Yavru, Dk. 90 2 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 28 Babel, Dk. 69 Mariano, Dk. 77 Belhanda (Galatasaray)
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